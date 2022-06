Deyna Design

Zajmujemy się renowacją , wytwarzaniem kopii mebli antycznych oraz produkcją nowoczesnych, z drewna litego i fornirowanego pod indywidualne wymagania i zapotrzebowania klienta.

Są to meble skrzyniowe i tapicerowane. Wszystkie meble wykonywane są ręcznie z zachowaniem technik starego rzemiosła- co gwarantuje wysoką jakość i solidność wykonania. W przypadku kopii mebli antycznych mogą być one wykonane na bazie starego materiału. Tu decyzje podejmuje zamawiający, a my dołożymy wszelkich starań i wykorzystamy całe swoje dwudziestoletnie doświadczenie w branży, by klient był w 100% zadowolony i otrzymał najwyższej klasy produkt . Do dyspozycji jest bogaty wybór oklein naturalnych, modyfikowanych i fornirów trakowych o gr. 2 – 3 mm takich jak orzech, czereśnia ,jabłoń, grusza, brzoza czy mahoń .

Wykonujemy również meble na podstawie przedstawionego przez Państwa zdjęcia.

Naszą ofertę wzbogaciliśmy o meble kuchenne i wszelkiego rodzaju zabudowy oraz deski podłogowe postarzane.