404 Studio

Prostota z elegancją. Stare z nowym. Te dwa krótkie hasła to chyba najlepsze podsumowanie sposobu, w jaki pracuję i tego , co chcę poprzez moją pracę uzyskać. Lubię łączyć kontrasty tak, by tworzyły pewnego rodzaju harmonię. Jeśli miałabym ująć to w jakieś ramy, wskazać mój styl. Z pewnością uplasowałabym się gdzieś pośrodku między minimalizmem a maksymalizmem.

Jeśli interesuje Cię wnętrze gdzie panuje prostota, a jednocześnie będzie ono pokazywać Twoje bogate w doświadczenia życie to jesteś w dobrym miejscu. Największą satysfakcję daje mi stworzenie projektu ponadczasowego, który będzie cieszyć moich Klientów tak samo w pierwszym dniu finalizacji, jak i po 10 latach. Mówią, że najlepiej robi się to, co się kocha a ja kocham właśnie takie wnętrza.

Absolwentka wydziału architektury wnętrz w Poznaniu. Główny projektant 404Stud.io. Prywatnie miłośniczka art deco i polskiego wzornictwa.

https://404stud.io/