Idea Shutters

Shutters to rodzaj okiennic wewnętrznych, które mogą być wykonane zarówno z drewna, jak i PCV. Montowane wewnątrz domu składają się z szeregu ułożonych poziomo lameli, którymi możemy poruszać za pomocą praktycznego “patyka”. W zależności od stopnia pochylenia lameli możemy kontrolować ilość światła słonecznego, które wpada do naszego domu. To nowoczesna, atrakcyjna alternatywa dla tradycyjnych żaluzji i rolet. Nie dziwi więc fakt, że jest propozycją coraz częściej wybieraną również przez dekoratorów i architektów.