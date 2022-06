Studio 36m2

Bardzo mi miło, że mogę gościć Was na mojej stronie. Cóż mogę powiedzieć o sobie? Projektuję wnętrza. Jest to moja pasja, praca i ogromna część mojego życia. Dlaczego mielibyście wybrać mnie spośród tysięcy innych Projektantów? Bo każdemu projektowi oddaję całe serce. Podczas całego procesu projektowego jestem z Wami. Podpowiadam, sugeruję, doradzam, wspieram, czasami sprowadzam na ziemię ;) odpowiadam na milion przeróżnych pytań. Pomagam złożyć Wasze wizje w całość i przenieść je do Waszego Domu. Współpracuję z najlepszymi specjalistami - ekipami budowlanymi, stolarzami, aby mieć pewność, że projekt, który razem stworzymy będzie doprowadzony do końca bez zbędnego stresu i opóźnień. Jestem z Wami od pierwszego spotkania do momentu aż usiądziecie na miękkiej kanapie w Waszym wyjątkowym i wymarzonym Domu.

Zapraszam do współpracy,

Anna Hałabiś