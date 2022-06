MFA Studio Sp z o.o.

MFA Studio jest pracownią założoną przez Grzegorza Szymczaka w 2011 r. Jesteśmy interdyscyplinarną firmą związaną z architekturą, urbanistyką i planowaniem, badaniami, consultingiem oraz kompleksową obsługą inwestycji. Wierzymy, że jakość Twojego otoczenia ma bezpośredni wpływ na jakość Twojego życia. Naszym celem jest stworzenie środowiska zbudowanego, które będzie Cię wspierać w codziennych sprawach związanych z pracą, mieszkaniem i wypoczynkiem. Aby to osiągnąć przeprowadzamy na szeroką skalę badania aspektów ekonomicznych, politycznych, społecznych i środowiskowych. Ze względu na interdyscyplinarną wiedzę i wyniki badań wierzymy, że otrzymasz dokładnie to czego oczekujesz.

MFA Studio to przede wszystkim młoda energia napędzająca rozwój. Jesteśmy zespołem ambitnych architektów i inżynierów, kolektywnie działających na wielu płaszczyznach procesu inwestycyjnego. Nasza wiedza, doświadczenie i kreatywność sprawiają, że możemy podołać najbardziej skomplikowanym zadaniom projektowym na rynku polskim oraz międzynarodowym.

Dlaczego warto z nami współpracować? Jakość i innowacyjność są cechami charakterystycznymi firmy. Inżynierska kultura organizacyjna i troska o najlepszą jakość produktu są wyznacznikami marki jaką jest MFA Studio. Chęć bycia przodującą marką na rynku powoduje, że MFA Studio stale zwiększa zatrudnienie, a co za tym idzie, tworzy i powiększa swoją własną siedzibę stale się rozwijając, aby spełnić coraz większe wymagania Klientów i rynku. Jesteśmy w stałym kontakcie z inwestorami i podwykonawcami, dbając o jakość naszych usług, aby zapewnić profesjonalną obsługę swoim Klientom. Niestandardowe oraz niespotykane rozwiązania projektowe są jednym z kluczowych celów firmy, sprawiając, że Klient zaczyna utożsamiać się z produktem, który go wyróżnia. Świadczymy kompleksowe usługi związane z procesem projektowym i inwestycyjnym, co gwarantuje najwyższą jakość usług i satysfakcję naszych Klientów. Oferujemy opracowanie kompletnych projektów budowlanych i wykonawczych (w tym architektura, konstrukcja, instalacje i elektryka) oraz koordynowanie inwestycji.