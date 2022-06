Worldflame sp. z o.o.

Mamy doświadczenie w branży kominkowej już od 20 lat. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem hiszpańskich wkładów kominkowych i pieców wolnostojących (tak zwane kozy) firmy Rocal. Jesteśmy także wyłącznym dystrybutorem wkładów kominkowych i pieców wolnostojących austriackiego producenta: firmy Austroflamm. Prowadzimy montaż na terenie całej Polski, a także bezpłatne doradztwo w kwestii doboru odpowiedniego urządzenia, tak aby jak najlepiej służyło naszemu klientowi. Nasze urządzenia są najwyższej jakości i spełniają wszystkie obowiązujące normy ekologiczne.

Sprzedajemy także piece do pizzy włoskiej firmy Alfa Pizza. Oferta skierowana jest do gospodarstw domowych (linia DOMESTIC), a także do restauracji (linia PRO).