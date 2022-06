Księstwo Góralskie Design

Jak połączyć szacunek do wiekowej tradycji z prostą linią współczesnego designu?

Czy można osiągnąć niemożliwą na pierwszy rzut oka harmonię pomiędzy tym co kiedyś, a tym co teraz?

Jak zatrzymać czas i szlachetnego zakopiańskiego ducha w nowoczesnej formie?Projektanci z pracowni architektonicznej

podjęli się tego trudnego i ambitnego zadania.1.Składając ukłon w stronę historii słynnej Szkoły Przemysłu Drzewnego z Zakopanego, której idee od blisko 150 lat są wzorem piękna dla lokalnych artystów i twórców sztuki, stworzyli od podstaw własne, niezwykłe projekty wnętrz restauracji, domów, hoteli i budynków użyteczności publicznej.Połączyli w niezrównany sposób czystą i śmiałą kreską nowoczesną bryłę z ponadczasowym pięknem góralskiego wzornictwa.2.Efektem są oszałamiające rozwiązania architektoniczne, urzekające atmosferą wnętrza, magiczne miejsca, które silnie wpływają na emocje odbiorcy. Niepowtarzalny styl zakopiański bierze wyobraźnię w niewolę i nie pozwala, by przejść obok obojętnie.Design Księstwo Góralskie z prawdziwą dumą oddaje w Państwa ręce owoce współpracy biura architektonicznego z zakopiańskimi mistrzami rękodzieła. Jest to unikatowa kolekcja przedmiotów wyposażenia wnętrz trafiająca w gusta i serca klientów poszukujących góralskiego ducha zaklętego we współczesnej formie. Wyroby najwyższej próby, ręcznie wykonane, o niezwykłej urodzie.3.Brak kompromisów w dążeniu do doskonałości, mistrzostwo wykonania i surowa selekcja materiałów to motto Design Księstwa Góralskiego.Szlachetne, twarde, eleganckie drewno dębu, jesionu czy buku pokryte stylowymi rzeźbieniami i inkrustacjami, piękne i przyjemne w dotyku tkaniny, magiczny blask kryształów i ręcznie kute metalowe ornamenty lamp tworzą urok wnętrz zaprojektowanych przez biuro architektoniczne, a sygnowanych znakiem Księstwa Góralskiego.Serdecznie zapraszamy do Design Księstwa Góralskiego, gdzie miłość do piękna, szacunek dla przeszłości, zachwyt nad prostotą rozwiązań i najwyższa jakość wykonania tworzy wyjątkowy mariaż formy i funkcjonalności.