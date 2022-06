Jaka historia kryje się za Panmajster.pl? Kto kiedykolwiek miał do czynienia z majstrem, wie jak dużą wiedzę oraz bagaż doświadczenia niesie ze sobą to określenie. Tak właśnie powstało nasze miejsce tworzone i rozwijane przez zespół solidnych ludzi pełnych zapału o wielkiej wiedzy logistycznej jak i produktowej. Wszystko po to by dana osoba: majster, złota rączka, czeladnik czy każdy inny klient był pewien, że wybieramy produkty o najwyższej jakości, skrupulatnie selekcjonowane nie tylko przed wprowadzeniem do oferty ale także i po, w celu oceny bieżącej jakości. Za główną wartość postawiliśmy sobie wsparcie klientów w organizacji rzeczy oraz systematyzacji w przestrzeni domowej czy biznesie. Natomiast miejsce na rynku zdobyliśmy jakością naszych produktów, obsługą i solidnością w realizacji co potwierdzone jest przytłaczającą liczbą pozytywnych opinii w niezależnych portalach opiniotwórczych takich jak Opineo, Ceneo czy opinie Google.