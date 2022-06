MONTO powstało z miłości do dobrego designu i pięknych przedmiotów użytku codziennego.Inspiracją jest połączenie dwóch materiałów stosowanych w zupełnie innych branżach przemysłowych, prostota formy i design lat 50. Obecnie MONTO to lustro w dwóch rozmiarach i dwóch kolorach. Oprawy luster szyte są grubymi nićmi kaletniczymi, z najwyższej jakości skór bydlęcych pochodzących z Polski, wykrawane i montowane ręcznie, co sprawia, że każdy produkt jest tworzony z pasją, niezwykłą starannością i jest niepowtarzalny. Zastosowane materiały gwarantują trwałość produktu przez wiele lat.