Nowodvorski Lighting

Jesteśmy polskim producentem dekoracyjnych opraw oświetleniowych. Od 25 lat dokładamy wszelkich starań, aby zbudować polską markę, która dzięki wysokiej jakości swoich produktów i współczesnemu wzornictwu wpisującemu się w najnowsze trendy wnętrzarskie będzie mogła konkurować nie tylko z wiodącymi rodzimymi markami, ale również świetnie poradzi sobie na rynku europejskim. Staramy się, aby produkty z naszej oferty były unikalnym połączeniem nowatorskich rozwiązań, funkcjonalności i ciekawego wzornictwa. Najlepszym tego dowodem, jest lampa „Q” LED projektu Łukasza Jaworskiego, która została zwycięzcą prestiżowej nagrody przyznawanej w kategorii designu – RED DOT AWARD: Product Design 2019.

Nieustannie poszerzamy, modyfikujemy i odświeżamy nasz asortyment, aby dostarczyć naszym odbiorcom kompleksową ofertę oświetlenia dekoracyjnego, na którą obecnie składa się około 1,5 tys. opraw dedykowanych do szeroko pojętych wnętrz mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, biur i ogrodów.

Dwa zakłady produkcyjne, inwestowanie w najnowsze technologie, reorganizacja procesów produkcyjnych pod kątem efektywności i ciągłe szkolenia, zarówno kadry menadżerskiej, jak i naszych pracowników na wszystkich działach, pozwoliła nam na uzyskanie średniej dziennej wydajności produkcyjnej na poziomie około 6000 sztuk opraw, przy bieżącym, łącznym zatrudnieniu w całej firmie na poziomie 350 osób. Niedawno oddane do użytku centrum logistyczne o pojemności 8000 palet Euro, pozwala nam na szybką realizację zamówień napływających do nas z kraju i z zagranicy. Łącznie sprzedajemy około 1 200 000 sztuk lamp rocznie, z czego blisko połowę stanowi sprzedaż eksportowa do ponad 50 krajów świata.