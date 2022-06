Good Time Design to biuro projektowe założone w 2016 rok przez Michała Kotłowskiego. Powstałą z pasji i zamiłowania do kreatywnego projektowania pracownię, tworzy grupa młodych ludzi dla których praca to ciągły rozwój. Projektowanie ma dla nas nie tylko wymiar praktyczny, a łączą nas wspólne idee i wartości. Razem zrealizowaliśmy wiele niekonwencjonalnych i wymagających pomysłów. Podczas realizacji projektów współpracujemy ze sprawdzonymi profesjonalistami z branży, dzięki czemu sprawnie i bezproblemowo koordynujemy całość prac projektowych i inwestycyjnych. Zaufanie klientów zdobywamy poprzez rzetelną pracę i otwartość na ich potrzeby. Umiejętnie łączymy niezbędną funkcjonalność z wyobrażeniami inwestorów. Poszukujemy nowoczesnych rozwiązań materiałowych i technicznych które, umożliwią realizację najbardziej nietypowych projektów. Nieustannie szukamy nowych pomysłów aby spełnić oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Nasze referencję wskazują, iż ten system pracy doskonale się sprawdza. Nie ma dwóch takich samych projektów dlatego do każdego zadania podchodzimy indywidualnie i nieszablonowo. Projektując przestrzeń biurową korzystamy z naszych doświadczeń i wskazówek inwestorów, aby jak stworzyć miejsce do efektywnej i komfortowej pracy. Projektując budynki dbamy o to aby współgrały z otoczeniem i jak najlepiej spełniały swoją funkcję. Doskonale wiemy, że projekt idealny to taki w którym efekty naszej pracy wywołują zachwyt klienta.

