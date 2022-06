Comitor Sp. z o.o.

Firma Comitor prezentuje profesjonalne, ekskluzywne i podstawowe wyposażenie kuchni – dla naszych klientów przygotowaliśmy szeroką gamę wyjątkowych produktów przeznaczonych do kuchni domowych oraz profesjonalne wyposażenie dla gastronomii. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą w naszym sklepie internetowym!Jesteśmy importerem produktów wielu uznanych marek znanych na całym świecie – współpracujemy przede wszystkim z firmą BLANCO, ale również z innymi markami, między innymi KÜPPERSBUSCH, NOVY. Wychodzimy naprzeciwko oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów i mamy nadzieję, że uda nam się również spełnić wszystkie Państwa oczekiwania.Nasza firma rozpoczęła działalność w 1994 roku i od tego czasu dostarczamy nowoczesne wyposażenie kuchni. Nasza siedziba znajduje się w Łodzi, posiadamy także filię w Warszawie. Obecnie prowadzimy także sprzedaż za pośrednictwem internetu – w naszym sklepie on-line mogą Państwo zamówić produkty wprost z dostawą pod wyznaczony adres.

W sprzedaży posiadamy pełną kolekcję zlewozmywaków oraz akcesoriów od BLANCO. Są to najwyższej klasy ekskluzywne zlewozmywaki wraz z wyposażeniem, między innymi takimi jak baterie kuchenne, ociekacze, dozowniki, deski do krojenia, odsączarki do zawieszenia w komorze głównej, nakładki na odpływ, automatyczne korki. Oferujemy zlewy jednokomorowe, dwukomorowe, a także w wersjach 1 1/2 oraz 2 1/2, również z ociekaczami. Są to zlewy ze stali szlachetnej, ceramiczne oraz z kompozytu granitowego Silgranit.W naszym asortymencie znajdą Państwo również wysokiej klasy okapy kuchenne wraz z akcesoriami, rozdrabniacze do odpadków, selektory kuchenne.