MEBLE NOWOCZESNE AVE ART AGNIESZKA KATARZYNA RATYŃSKA

Meble Nowoczesne Ave Art to sklep dla miłośników niebanalnego wzornictwa,prowadzony przez projektantkę wnętrz;

Każdego klienta traktujemy indywidualnie wybierając meble skrojonego na miarę-posiadamy produkty spersonalizowane oraz ze stałej oferty,w której znajdują się:stoły,krzesła,łózka,materace,dodatki do wnętrz oraz oświetlenie;

Wciąż poszukujemy stąd w naszym asortymencie nieustannie coś się zmienia,podążając za trendami oraz gustami naszych klientów dążymy do tego ,żeby w naszym sklepie była miła i przyjazna atmosfera,która sprzyja zakupom i inspiracjom do każdego domu.

Dla architektów wnętrz oferujemy korzystne warunki do współpracy oraz pracy z klientem-każdy może do nas przyjść i wybierać asortyment do swojego projektu;

zapraszamy wszystkich miłośników ładnych wnętrz !