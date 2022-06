Rood-drew Grzegorz Polak

stniejemy od 1984 roku. Nasza firma zlokalizowana jest w Makowie Podhalańskim, rejon ten słynie z wielowiekowej tradycji rzemiosła w drewnie. Zajmujemy się produkcją mebli z drewna litego. W naszej ofercie znajdą Państwo wysokiej jakości stoły, stoliki, krzesła zwykłe i barowe, taborety, szafy, komody, łóżka, witryny, regały, biurka, półki, a także galanterię drewnianą.Przez ponad 30 lat zdobyliśmy szeroką wiedzę i doświadczenie w produkcji mebli drewnianych, którą uzupełniamy o coraz to nowsze, innowacyjne metody obróbki, uszlachetniania drewna i montażu mebli. Jesteśmy zgranymi zespołem profesjonalistów, dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym. Przykładamy wagę do każdego, nawet najmniejszego szczegółu, dlatego tez nasze meble cechują się wyjątkowa jakością i perfekcyjnym, oryginalnym designem. Duży nacisk kładziemy także na ekologię i zdrowie. Dlatego tez przy produkcji stosujemy wyłącznie ekologiczne produkty, naturalne kleje i lakiery, bezpieczne dla człowieka i środowiska.Meble drewniane to natura warta posiadania.Ciekawym elementem w naszej ofercie są meble postarzane (woskowane), stylizowane starodawne. Meble te wytwarzane są z najlepszego gatunku drewna sosnowego, który dodatkowo uszlachetniamy, nadając im wyjątkowej faktury i niepowtarzalnego wyglądu. Zawiasy oraz wszelkie uchwyty wykonane są w ozdobnym, rustykalnym stylu, dzięki specjalnym procesom, one także wyglądają na starodawne. Meble woskowane w ostatnim czasie wiodą prym wśród mebli drewnianych. Nic dziwnego – nadają wnętrzom wyjątkowej aury, wyczarować z nich można bardzo oryginalną aranżację.W naszej ofercie znajdą Państwo również całe komplety meblowe do sypialni i pokojów dziennych, dzięki czemu mogą Państwo skorzystać z kompleksowej oferty i za pomocą jednego zamówienia umeblować całe wnętrze.Dbając o dobrą jakość i zadowolenie Klienta, dokładamy wszelkich starań, by meble woskowane zachwycały i zdobiły wnętrza przez lata.Cechą charakterystyczną mebli (rustykalnych, kolonialnych) woskowanych jest bowiem ich długowieczność z zachowaniem nienagannego wyglądu i funkcjonalności.Stylowe meble woskowane dostępne w naszym sklepie powstają z miłości i pasji do drewna, z tego też względu ich jakość oraz styl cieszą Klientów nie tylko w kraju, ale i za granicą.Produkt polski doceniany jest przez mieszkańców Europy.Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz zaufania produktom tutaj znajdującym się.Życzymy Państwu wyboru mebli, które nawet po latach będą zachwycały i cieszyły Państwa oczy. Zachęcamy do zakupu mebli drewnianych,