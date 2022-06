Sylwia Śliwińska Design

Specjalizuję się w projektowaniu i aranżacji wnętrz mieszkalnych. Projektowane domy, apartamenty, mieszkania, to jednak tylko część działalności pracowni.Zajmuję się również projektowaniem wnętrz lokali użytkowych.Projektuję biura,restauracje, sklepy, siedziby firmy - gabinety, sale konferencyjne. Zaprojektowałam 5500 m 2 powierzchi biurowej i ok 1200 m powierzchni restauracyjnej i hotelowej. Mam wieloletnie doświadczenie i nie boję się trudnych tematów. Pracuję na terenie Łodzi i okolic, ale chętnie podejmuję się zleceń inwestorów z całej Polski.

Oferuję atrakcyjne ceny. Współpracę nad projektem rozpoczynamy od spotkania na którym ustalamy Państwa oczekiwania, preferencje, potrzeby oraz styl w jakim utrzymane będzie wnętrze.Państwo określają zakres projektu i decydują, do którego etapu pracy nad wnętrzem moja obecność jest niezbędna.Ustalenia dotyczące: terminów wykonania projektu i płatności oraz wysokość honorarium zapisujemy w umowie.Nie ograniczam ilości przygotowanych wersji projektów,ponieważ są one konieczne, by uzyskać w pełni satysfakcjonujący efekt końcowy .Każdy projekt jest inny tak jak każdy klient.