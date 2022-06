Go.Gallery // Galeria Dekoracji Wnętrz

Go.Galery - galeria dekoracji wnętrz: Unikalne elementy wystroju wnętrz z wykorzystaniem autorskich obrazów i wzorów. Go.Gallery realizuje kompleksowe zlecenia na potrzeby wystroju wnętrz – zarówno dla mieszkań i domów, jak i przestrzeni publicznych: biur, restauracji, pensjonatów, hoteli, czy SPA.

Jeśli szukasz unikalnych, spersonalizowanych elementów wystroju wnętrz, takich jak obrazy, tapety, fototapety, wykonanych w myśl indywidualnych wytycznych (kolorystyka, motyw, technika) - to jesteś w dobrym miejscu. Go.Gallery to zarówno bogata oferta gotowych, starannie wyselekcjonowanych produktów artystycznych, jak i nieograniczone możliwości w zakresie projektowania całych linii produktów dekoracyjnych specjalnie na Twoje potrzeby i wg Twoich wytycznych. Ogranicza nas tylko wyobraźnia... a tej mamy pod dostatkiem ;)

Go.Gallery to pracownia artystyczna i studio projektowe w jednym. To połączenie kompetencji doświadczonego grafika i artystki z dyplomem ASP. Nie ma tu miejsca na niedociągnięcia. Zlecając projekt możesz mieć pewność, że ostateczny efekt będzie miał wysoką jakość, zarówno od strony artystycznej, jak i w kwestiach technicznych, takich jak wybór odpowiedniej techniki druku, dobór kolorów czy materiałów wykorzystywanych do produkcji.

• obrazy w dowolnym formacie i kolorystyce

• wydruki i plakaty autorskie (różne formaty)

• autorskie projekty tapet i fototapet (na zlecenie)

• motywy na tkaniny dekoracyjne (na zlecenie)