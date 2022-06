Decor Living Home to eleganckie i niebanalne miejsce powstałe w zaciszu muranowskich uliczek. W ciepłym świetle unikatowych lamp, w otoczeniu stylowych mebli można znaleźć wiele przedmiotów, które nadadzą Państwa domowi niepowtarzalny charakter.Istniejący od 2001 roku sklep przy ul. Nowolipki 21 w Warszawie jest bowiem miejscem, w którym nawet najbardziej wymagający znajdą ‚coś’ dla siebie.Trudno jednak zamknąć pełen asortyment tego miejsca w określeniu „wystrój wnętrz” – wydaje się ono niewystarczające. Poza z pieczołowitością wybranymi przez projektantkę wnętrz Patrycję Orzepowską meblami, obrazami i dodatkami, można tu znaleźć szeroki wybór tapet, tkanin, sztukaterii oraz zasięgnąć profesjonalnej porady dotyczącej swojego wnętrza.

Sklep robi wrażenie całości, każda nawet najdrobniejsza rzecz ma tu swoje miejsce i jest częścią aranżacji. Ale nie tylko profesjonalne podejście jej twórców przyciąga do tego miejsca…

… Przede wszystkim bowiem sklep DECOR Living Home to miejsce, w którym każdy znajdzie do swojego wnętrza wszystko czego potrzebujesz bez zbędnego biegania po wielu sklepach. Profesjonalna obsługa składająca się z projektantów wnętrz doradzi, pomoże zaprojektować i przenieść Państwa pomysły na papier tak aby byli Państwo w 100% zadowoleni z realizacji.Dodatkowa zaleta asortymentu tego miejsca to jego unikatowość na polskim rynku – sklep zaopatruje się w krajach takich jak Francja, Szwecja, Holandia i Włochy. Nie oznacza to wcale, że stroni od polskich wyrobów – jest producentem mebli tapicerowanych oraz świadczy pełen zakres usług stolarskich.