Dach Centrum UNEX Sp. z o.o.

Centrum pokryć dachowych Dach Centrum to profesjonalne miejsce dla wszystkich budujących dom oraz remontujących pokrycia dachowe. W ofercie pełen asortyment czołowych producentów dachówek, blachy dachowej, okien dachowych, systemów kominowych, ociepleń oraz wielu innych akcesoriów dachowych. W nas zamówisz wszystkie niezbędne akcesoria, doradzimy, które materiały są warte zainteresowania i podpowiemy, ile dachówki/blachy potrzebujesz do wykonania swojego dachu. W naszym sklepie posiadamy bardzo bogatą ekspozycję, która częściowo znajduje się na zewnątrz. Jej lokalizacja daje możliwość obserwowania, jak na wybrane materiały typu dachówki działa czas oraz warunki atmosferyczne. W naszym centrum pokryć dachowych posiadamy również specjalną ofertę dla dekarzy (wszystkie informacje o korzyściach związanych ze współpracą z nami w zakładce Dla dekarza). Zapraszamy do naszego sklepu znajdującego się w Krakowie, przy ul. Zawiłej 55B.