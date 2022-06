BAAR to architekci poszukujący indywidualnych i kreatywnych rozwiązań w każdej skali. Podejmujemy działania z zakresu architektury i wnętrz. Każde postawione przed nami zadanie realizujemy profesjonalnie, co daje nam najwyższą jakość i z pasją, co powoduje, że powstają rzeczy oryginalne. Tworzenie jest procesem wymagającym, ale dzięki naszemu zaangażowaniu potrafimy sprostać każdemu wyzwaniu.

Kreujemy przestrzeń, funkcję, formę, konstrukcję i materiał tworząc spójny, unikalny produkt odpowiadający na potrzeby inwestorów. Towarzyszymy w całym procesie projektowym, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem.

BAAR to BA, czyli biuro architektoniczne, składające się z kolektywu: architektów, grafików, konstruktorów, projektantów HVAC, elektryków, drogowców, specjalistów od nieruchomości.

BAAR to AR, czyli Adam Radzimski: założyciel pracowni, młody śląski architekt, który zdobywał doświadczenie zawodowe w utytułowanych pracowniach w Polsce i za granicą. Wielokrotnie nagradzany.

http://baar.pl/