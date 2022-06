Sklep powstał w październiku 2013 roku, ale idea i sam pomysł zaczął się gdzieś tam pojawiać przed targami Ambiente w Paryżu, jeszcze w sierpniu 2013 roku.

Sama nazwa miała nawiązywać do francuskiego bloga planetedeco, który był po części inspiracją do wybrania kategorii sklepu. Chcielibyśmy aby ten sklep był dla was inspiracją do zabawy ze zmianami wystroju Waszych wnętrz, bo nic tak nie daje satysfakcji jak nowo pomalowane i umeblowane pomieszczenie. Postaramy się zebrać dla Państwa ciekawe i oryginalne produkty. zapraszamy też do odwiedzania naszych blogów

Pozdrawiam Zaspół Planetdeco