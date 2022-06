WKWADRAT - PRACOWNIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ

WKWADRAT Architekt Wnętrz w Toruniu wykonuje projekty wnętrz mieszkań i domów na terenie Torunia i okolic. Ponadto obsługujemy również Klientów z całej Polski. Wyróżnia nas to, że każdy projekt jest niepowtarzalny i realizowany zgodnie z indywidualnymi wymogami Klienta. Od pierwszego spotkania dokładnie analizujemy inspiracje wskazane przez Klienta oraz jego uwagi. To niezwykle istotne, gdyż na całkowity efekt składa się dobrze przygotowany układ funkcjonalny pomieszczeń ubrany w gustowną aranżację. Jak wspomnieliśmy projekt rozpoczynamy na etapie układu funkcjonalnego. Planując rozkład i funkcjonalność pomieszczeń przyjmujemy za cel maksimum funkcjonalności i spełnienie wszystkich standardów ergonomii. Zawsze podkreślamy, że dobrze wykonany układ funkcjonalny jest solidnym fundamentem sukcesu każdej aranżacji wnętrz. W kolejnych etapach projektowania dobieramy materiały i dodatki do wnętrz pamiętając o zachowaniu najlepszej kompozycji i zgodności z założonym budżetem. Projekt który przekazujemy Klientowi składa się z kompletnej dokumentacji technicznej, list dodatków i materiałów listy dostawców oraz wizualizacji każdego pomieszczenia. Jako usługę dodatkową możemy wykonać nadzór nad realizacją inwestycji w zakresie autorskim lub inwestorskim co oznacza pełną kontrolę nad zgodnością wykonanych prac.