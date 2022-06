Meadow Group Polska sp. z o.o. sp.k.

MEADOW GROUP to wyłączny importer i dystrybutor Minibasenów SPA (jacuzzi) i basenów pływackich z przeciwprądem wody Swim SPA, kanadyjskiej marki Hydropool w Polsce od 1999r. Meadow Group zajmuje się realizacjami SPA i Wellness kompleksowo, tworzy według indywidualnego projektu sauny oraz łaźnie, oferuje meble do strefy Wellness oraz wyposażenie dla gabinetów odnowy biologicznej. Meadow Group Polska to także usługi projektowe i konsultingowe. Hydropool to uznany światowy lider doskonałości i innowacji. Przez ponad 35 lat baseny z przeciwprądem wody Swim SPA i minibaseny SPA (jacuzzi) zostały docenione na całym świecie za wytyczanie branżowych standardów w zakresie projektów i produkcji tych urządzeń. Firma Hydropool została nagrodzona wieloma branżowymi certyfikatami i wyróżnieniami. Jako firma Meadow Group na rynku istniejemyod 1999 roku i nieustannie dążymy do perfekcji. Doradzamy i dostarczamy wyposażenie oraz wyjątkowe rozwiązania, które pomagają tworzyć niepowtarzalne miejsca odpoczynku, relaksu i wyciszenia. Szeroka gama produktów została stworzona na potrzeby prestiżowych hoteli, pensjonatów, a także klientów indywidualnych. Tutaj każdy znajdzie produkt dostosowany do swoich potrzeb. W obecnych czasach Klienci oczekują czegoś więcej niż usług i produktów o najwyższej jakości, dlatego marka Hydropool dołącza do tego szeroką gamę niepowtarzalnych propozycji, które wykreują wyjątkową przestrzeń regeneracji ciała i wewnętrznego spokoju ducha. Baseny z przeciwprądem wody i jacuzzi Hydropool to rozwiązania szyte na miarę, które zyskały uznanie w ponad 60 krajach na całym świecie. Główną zasługą sukcesu marki Hydropool jest najwyższej jakości technologia oraz opatentowany system oczyszczania wody Self - Cleaning, którym marka Hydropool może się pochwalić jako jedyna na świecie.