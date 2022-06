WOJTYCZKA Pracownia Projektowa

Projektujemy, czyli ROBIMY to, co naprawdę LUBIMY.

Jako klient jesteś dla nas najważniejszy, dlatego nie zaczynamy projektu zanim nie poznamy Ciebie! Projektowanie rozpoczynamy od poznania domowników, ich charakterów, upodobań, przyzwyczajeń."Szyjemy" wnętrza na miarę, bo wiemy, że nie każdy ma takie same potrzeby i oczekiwania co do swojej wymarzonej przestrzeni.

Zapraszamy do kontaktu w celu konsultacji, wyceny projektu, zamówień mebli i wszelkich zachcianek związanych z designem :)