Pracownia Reborn jest projektem rodzinnym Eweliny i Krzysztofa. W 2010 roku na blogu pojawiła się pierwsza wiadomość: „Stop recycling. Start repairing” (Platform21). To był wyraźny przekaz, że warsztat twórczego naprawiania właśnie został otwarty. Dziś projekt budowany z pasją i pomysłem oferuje kolekcje mebli, których świetność pierwszego życia minęła dekady temu. Prowadzone są prace renowacyjne drewna, metalu oraz tapicerstwo. Pięć lat intensywnego działania to kilkadziesiąt uratowanych foteli, krzeseł i innych przedmiotów. Setki poduszek dekoracyjnych uszytych zarówno z tkanin vintage, jak i z materiałów projektowanych przez wyjątkowych designerów. Do twórczego naprawiania używane są materiały najwyższej jakości – trwałe i ekologiczne. Dziś pracownia z powodzeniem realizuje zamówienia indywidualne do mieszkań, domów i biur. Ewelina i Krzysztof prowadzą miejsce wrażliwe na potrzeby estetyczne klienta. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, wiedzy i wyobraźni każde wnętrze zyskuje wyjątkowy charakter. W ostatnim czasie trend odzyskiwanych rzeczy sprzed lat zaowocował urodzajem miejsc proponujących odnawiane meble min. z lat 50′ i 60′. Na tym tle nie jest łatwo wyróżnić się z własną ofertą. Jednak Pracowni Reborn udało się dzięki charakterystycznym, często unikatowym projektom. Styl Eweliny ujawnia się na styku klimatu retro i nowoczesności. Każda z kolekcji to wyraz szacunku wobec historii i poszukiwanie nowych estetyk. Każda z kolekcji to odrębna opowieść, zbudowana z wykorzystaniem bogatych zasobów. Magazyn rzeczy do odzyskania wypełniony jest kultowymi meblami zarówno z epoki prl-u (fotele 366, krzesła Aga),NRD (fotele klubowe, muszelki) jak i tzw. duńskiego designu. Gładkie poliestry, bawełny dekoracyjne i obiciowe, filce i welury, tkaniny hiszpańskie, angielskie, niemieckie i polskie gwarantują niezwykły festiwal kolorów i tekstur. Aktualna oferta:

VINTAGE FIELDS: meble vintage oraz

poduszki dekoracyjne wykonane z tkanin brytyjskiej pary projektantow Parris Wakefield Addition;

VINTAGE LOOK: meble odrestaurowane z użyciem niepowtarzalnych tkanin vintage;

SORBET VINTAGE: połączenie odnowionych mebli z tkaniną techniczną;

PODUSZKI DO LEŻENIA: szyte z tkaniny technicznej, jednostronnie wodoodpornej, wytrzymałej na rozciąganie i naprężanie. Do wykorzystania na balkony, tarasy, do ogrodów, ale i do wnętrz jako uzupełnienie i urozmaicenie przestrzeni. Idealny sposób na wygodne i estetyczne siedzisko. Wypełnienie wykonane jest z mocnego wigofilu i tapicerskiej pianki szarpanej (120x80, 80x80). Poduszki mniejsze wypełniamy kulką silikonową;

OKRĄGŁE PODUSZKI DEKORACYJNE: wykonane zarówno z materiałów technicznych, jak i szlachetnych.