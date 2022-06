Inter Door – Drzwi z natury

Drzwi to nasza pasja

Poszanowanie i pasja do drewna. Czerpanie inspiracji z natury, a także funkcjonowanie w pełnej zgodzie z nią to cechy charakterystyczne dla marki Inter Door, producenta stolarki drzwiowej z sektora premium.

Początek

W 1990 roku założona została firma Interdrex, która od początku działalności zajmowała się produkcją wszelkiego typu elementów stolarki otworowej wykorzystywanej w budownictwie, bazujących na obróbce drewna . W 1997 roku do życia powołana została marka Inter Door, która zajmuje się produkcją drzwi wewnętrznych, wejściowych do mieszkań, szklanych, przesuwnych, antywłamaniowych oraz przeciwpożarowych. W ciągu ponad 20 lat istnienia Inter Door stał się jedną z bardziej rozpoznawalnych i cenionych marek z sektora premium wśród producentów drzwi w Polsce. Do dziś firma dokłada wszelkich starań, aby utrzymać i umacniać swoją pozycję.

Nieustanny rozwój

Oczekiwania i wymagania klientów poszukujących drzwi do swoich mieszkań i inwestycji bywają wysokie, a czasem niespodziewane. Dla firmy Inter Door indywidualne podejście do klienta, wysłuchanie jego pragnień, a finalnie dostarczenie właściwego produktu to kluczowy element w funkcjonowaniu firmy. Sprostanie przewidywaniom nierozłącznie wiąże się z koniecznością rozbudowy własnej infrastruktury. W 2015 roku zapadła decyzja o powiększeniu hal produkcyjnych. Aktualnie firma posiada 6 hal wyposażonych w nowoczesny park maszynowy.

Nie boją się wyzwań

Produkcja drzwi to niełatwe zajęcie. Aby być na topie nieustannie trzeba śledzić światowe trendy i nowości. Kluczowe jest także słuchanie i spełnianie oczekiwań klienta. Obecnie jest on bardziej świadomy tego, czego chce i jak ma to wyglądać. Bardzo często te oczekiwania są dość specyficzne i wymagające. Nie jest to jednak problem dla marki Inter Door, która otwarta jest na każdą realizację, nawet tą najtrudniejszą. Firma oferuje klientom możliwość personalizacji drzwi już od jednej sztuki – również w szerokiej palecie kolorystycznej wykończeń. Inter Door nie tylko słucha klientów, ale stara się wychodzić z nowymi propozycjami, które będą dla nich ciekawe. Przykładem jest tutaj linia AKUSTIK, która charakteryzuje się wysoką izolacją akustyczną. Właściwości zastosowanej technologii potwierdzone zostały badaniami w akredytowanym laboratorium akustycznym. Warto wspomnieć, że Inter Door jako pierwszy producent na rynku przed kilkoma laty do swojej oferty wprowadził okleinę typu Glossa, nadającą drzwiom wyjątkowy i elegancki połysk.

Wartością są ludzie

Poszanowanie natury, indywidualne podejście do klienta to istotne elementy w funkcjonowaniu firmy. Trzeba jednak podkreślić co jest jej główną wartością, a są nią ludzie. Niezależnie od pełnionej funkcji czy roli w procesie produkcyjnym pracownicy to najważniejszy element marki Inter Door. Obecnie w firmie zatrudnionych jest około 200 pracowników. Dla większości z nich Inter Door to coś więcej niż praca. To chęć dzielenia się swoim doświadczeniem i umiejętnościami, tak aby każdy produkt schodzący z linii produkcyjnej był najwyższej jakości.