AP2 Architekci

Zajmujemy się szeroko pojętym projektowaniem

architektury i wnętrz. Realizujemy zadania o zróżnicowanym stopniu wielkości, od prostych tematów (projekty koncepcyjne, graficzne, identyfikacji wizualnej, aranżacje wnętrz, projekty domów jednorodzinnych oraz wielorodzinnych), po bardziej skomplikowane: budynki użyteczności publicznej, biura, hotele, galerie itp. Oferujemy kompleksowe usługi obejmujące wszystkie stadia przygotowania inwestycji: wstępne założenia koncepcyjne, analizy programowo-przestrzenne, analizy chłonności terenu, projekty budowlane wraz z pełną obsługą formalno-prawną, dokumentację przetargową, wykonawczą, nadzór na etapie realizacji projektu.

Piętnastoletnie doświadczenie zawodowe zdobyliśmy pracując dla dużych polskich i międzynarodowych pracowni projektowych: Ekobud s.c., NOW Biuro Architektoniczne Sp. z o.o., Aedas CE Sp. z o.o. jako architekci prowadzący tematy i koordynujący inwestycje m.in. rozbudowy Galerii Łódzkiej, budowy Biurowców GTC w Łodzi, Makro Cash And Carry w Rzgowie i Krakowie, Galerii Handlowej Alta w Kijowie, a także innych obiektów handlowo-usługowych, mieszkaniowych, sportowych czy użyteczności publicznej. Obsługa dużych inwestycji nauczyła nas rozwiązywać skomplikowane zagadnienia formalne, techniczne i prawne związane z procesem budowlanym, a także efektywnie konstruować harmonogram prac projektowych, by skrócić czas przygotowania inwestycji do niezbędnego minimum.

Współpracujemy z zespołem doświadczonych projektantów branżowych, technologów oraz rzeczoznawców. Obsługujemy głównie klientów z Warszawy i Łodzi, ale podejmujemy się tematów na obszarze całego kraju.

Doskonale zdajemy sobie sprawę, iż zadowolenie Klientów oraz sprawnie przeprowadzony proces inwestycyjny są najważniejsze, dlatego też do każdego zadania podchodzimy wnikliwie i z zaangażowaniem wierząc, że zadowoleni Klienci będą polecali nas innym i wracali do nas przy kolejnych realizacjach.

Zapraszamy do współpracy!