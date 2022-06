Tylko Wnętrze Pracownia Projektowa

Pracownia projektowa Tylko Wnętrze istnieje od 2002 roku.

Zajmujemy się projektowaniem wnętrz prywatnych, komercyjnych oraz publicznych. Zakres naszego działania, może zawierać kompleksowy projekt wraz z realizacją lub też sam projekt, aranżację czy poradę. Elastyczność i indywidualne rozpatrywanie Państwa oczekiwań to dla nas priorytet. Podczas pracy poznajemy styl życia, osobowość i indywidualne potrzeby inwestora, co pozwala nam na tworzenie projektu „uszytego na miarę”, który łączy funkcjonalność i komfort. Lubimy naturalne materiały, szukamy proporcji i połączeń, unikamy nadmiaru, dążymy do ponadczasowych rozwiązań. Naszym celem jest projekt wnętrza oparty na ergonomii, oryginalnej formie i ciekawych rozwiązaniach. Największą satysfakcję daje nam współpraca z wymagającymi i świadomymi klientami, ceniącymi wysoką jakość i oryginalność projektu. Działamy na terenie Krakowa i województwa małopolskiego, ale również wiele naszych projektów zrealizowaliśmy w Warszawie i w województwie mazowieckim. Nie ograniczamy swojej działalności tylko w tych lokalizacjach, obszar naszego działania to cała Polska. Zapraszamy do współpracy.