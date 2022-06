ARCHI PL architekci SZYMON PLESZCZAK

Pracownia ARCHI PL powstała w 2011r. Zajmujemy się projektowaniem architektonicznym budynków oraz wnętrz.

Tworzymy z pasją, za każdym razem indywidualnie podchodząc do powierzonego nam zadania. Poszukujemy źródeł inspiracji, dbamy o rozwój i zdobywamy wiedzę o nowych technologiach. Dokładamy starań aby każdy projekt zrealizowany był profesjonalnie z dostosowaniem do potrzeb i wymagań naszych Inwestorów. Kreowana przez nas architektura tworzy wizerunek naszych Klientów.

mgr inż. architekt Szymon Pleszczak

ur. w 1984r. Założyciel pracowni ARCHI PL. Osoba odpowiedzialna za kierunki rozwoju firmy. Absolwent wydziału Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (Politechnika Szczecińska) – 2010r. Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. Członek Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP. W 2011r. Za projekt dyplomowy uhonorowany nominacją Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) do prestiżowej nagrody - Dyplom Roku. II nagroda w konkursie "Perły Ceramiki UE 2017". W 2012r. przyjmuje z rąk Starosty Powiatu Nyskiego zaproszenie do „Klubu 100”. Od maja 2013r. członek opolskiego oddziału SARP. W 2013r. członek Rady Gospodarczej przy Staroście Nyskim. Radny i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach VII Kadencji. Telefon kontaktowy: tel. 661107084

mgr inż. architekt Marta Głuszek

ur. w 1988r. Absolwentka wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej - 2016r. Z pasją tworzy wnętrza nadając im niepowtarzalny charakter. I nagroda w konkursie Westwing Home & Living Sp. z o.o. "Urządzasz = wygrywasz!". II nagroda w konkursie "Perły Ceramiki UE 2017".

Nasz zespół, to również wykwalifikowani projektanci branż: konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.