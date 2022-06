OUTLIV. to młoda niemiecka marka o szerokiej gamie mebli ogrodowych i współczesnym oraz klasycznym wzornictwie. Jej twórcy, bazując na wieloletnim doświadczeniu w branży, udało się uzyskać meble, które charakteryzuje je wysoka jakość i dobry stosunek ceny do trwałości. Meble są stale unowocześniane i dostosowywane do potrzeb wymagającego klienta. Producent marki OUTLIV. widzi trendy jako pierwszy. Jednak, oferuje także ponadczasowe klasyki do adaptacji zewnętrznej przestrzeni domu - strefy relaksu i wygody w ogrodzie.

Już niedługo ta niemiecka marka stanie się Ekspertem Mebli Ogrodowych Polaków! Sezon wiosenny 2019 rozpoczął się otwarciem pierwszego w Polsce sklepu OUTLIV. w Wysogotowie pod Poznaniem. Dla poszukujących okazji dostępna jest też stała ekspozycja OUTLET. Tam można „upolować” prawdziwe, ekskluzywne hity w bardzo atrakcyjnej cenie!!! W sprzedaży, poza marką OUTLIV. dostępne będą jeszcze inne ,znane Marki np. Lafuma ,Kettler ,Stern ,Zebra, MWH, Hartman, Sieger, Glatz i wiele innych.