Twoja przeglądarka jest przestarzała.

Aby lepiej poznać nasze domowe projekty, proszę pobrać inne przeglądarki za darmo. Wystarczy kliknąć na ikonę!

Pomieszczenia
Profesjonaliści
Magazyn
Zostań profesjonalistą
Premium
Wyloguj
Pasja Do Wnętrz
Projektanci i dekoratorzy wnętrz w Łódź
Przegląd 27Projekty (27) 0Katalogi Inspiracji (0)
Opinie (0)
edit edit in admin Poproś o opinię Nowy projekt
Poproś o opinię Edytuj profil

Projekty

Nowy projekt
  • Przejdź na Premium
    • PROJEKT Retkinia, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz Nowoczesny salon
    PROJEKT Retkinia, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz Nowoczesna jadalnia
    PROJEKT Retkinia, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz Nowoczesny salon
    +8
    PROJEKT Retkinia
    PROJEKT Prowansja, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz Skandynawska jadalnia
    PROJEKT Prowansja, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz Skandynawska jadalnia
    PROJEKT Prowansja, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz Skandynawska jadalnia
    +2
    PROJEKT Prowansja
    MAŁE MIESZKANIE W ŁODZI, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz Industrialny salon
    MAŁE MIESZKANIE W ŁODZI, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz Industrialny salon
    MAŁE MIESZKANIE W ŁODZI, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz Industrialna jadalnia
    +17
    MAŁE MIESZKANIE W ŁODZI
    MAŁE MIESZKANIE W STYLU SKANDYNAWSKIM/SMALL FLAT IN SCANDINAVIAN STYLE, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz Skandynawski korytarz, przedpokój i schody
    MAŁE MIESZKANIE W STYLU SKANDYNAWSKIM/SMALL FLAT IN SCANDINAVIAN STYLE, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz Skandynawski salon
    MAŁE MIESZKANIE W STYLU SKANDYNAWSKIM/SMALL FLAT IN SCANDINAVIAN STYLE, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz Skandynawska kuchnia
    +10
    MAŁE MIESZKANIE W STYLU SKANDYNAWSKIM/SMALL FLAT IN SCANDINAVIAN STYLE
    MIESZKANIE W STYLU INDUSTRIALNYM W ŁODZI/FLAT IN INDUSTRIAL STYLE IN LODZ, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz Industrialna kuchnia
    MIESZKANIE W STYLU INDUSTRIALNYM W ŁODZI/FLAT IN INDUSTRIAL STYLE IN LODZ, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz Industrialna kuchnia
    MIESZKANIE W STYLU INDUSTRIALNYM W ŁODZI/FLAT IN INDUSTRIAL STYLE IN LODZ, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz Industrialna kuchnia
    +11
    MIESZKANIE W STYLU INDUSTRIALNYM W ŁODZI/FLAT IN INDUSTRIAL STYLE IN LODZ
    MIESZKANIE W STYLU SKANDYNAWSKIM W ŁODZI/FLAT IN SCANDINAVIAN STYLE IN LODZ, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz Skandynawska jadalnia
    MIESZKANIE W STYLU SKANDYNAWSKIM W ŁODZI/FLAT IN SCANDINAVIAN STYLE IN LODZ, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz Skandynawski salon
    MIESZKANIE W STYLU SKANDYNAWSKIM W ŁODZI/FLAT IN SCANDINAVIAN STYLE IN LODZ, Pasja Do Wnętrz Pasja Do Wnętrz Skandynawski salon
    +7
    MIESZKANIE W STYLU SKANDYNAWSKIM W ŁODZI/FLAT IN SCANDINAVIAN STYLE IN LODZ
    Pokaż wszystkie projekty: 27

    PASJA DO WNĘTRZ TO JAK SAMA NAZWA WSKAZUJE BIURO PROJEKTOWE POWSTAŁE Z PASJI DO PROJEKTOWANIA I URZĄDZANIA WNĘTRZ. BIURO DZIAŁA NA RYNKU ARANŻACJI WNĘTRZ OD 2013 R. SPECJALIZUJEMY SIĘ GŁÓWNIE W STYLU SKANDYNAWSKIM, LOFTOWYM I RETRO. PASJA DO WNĘTRZ JEST ARTYSTYCZNYM STUDIEM PROJEKTOWYM. CELEM NASZEJ PRACY JEST TWORZENIE PIĘKNYCH WNĘTRZ ODZWIERCIEDLAJĄCYCH CHARAKTER I DUSZĘ NASZYCH KLIENTÓW. W NASZEJ OFERCIE MAMY: PROJEKTOWANIE WNĘTRZ, HOME STAGING, STYLIZACJA WNĘTRZ, DORADZTWO PRODUKTOWE. ZAPRASZAMY TEŻ DO WSPÓŁPRACY FIRMY MAJĄCE W SWOJEJ OFERCIE MEBLE, ARTYKUŁY DEKORACYJNE, OŚWIETLENIE I INNE Z ZAKRESU WYPOSAŻENIA WNĘTRZ.

    Usługi
    • projektowanie wnętrz
    • dekoracja
    • aranżacja
    • Home Staging
    Obszary usług
    Łódź and Warszawa
    Adres
    93-435 Łódź
    Polska
    +48-698996654 www.pasjadownetrz.pl
      Add SEO element