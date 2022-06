PASJA DO WNĘTRZ TO JAK SAMA NAZWA WSKAZUJE BIURO PROJEKTOWE POWSTAŁE Z PASJI DO PROJEKTOWANIA I URZĄDZANIA WNĘTRZ. BIURO DZIAŁA NA RYNKU ARANŻACJI WNĘTRZ OD 2013 R. SPECJALIZUJEMY SIĘ GŁÓWNIE W STYLU SKANDYNAWSKIM, LOFTOWYM I RETRO. PASJA DO WNĘTRZ JEST ARTYSTYCZNYM STUDIEM PROJEKTOWYM. CELEM NASZEJ PRACY JEST TWORZENIE PIĘKNYCH WNĘTRZ ODZWIERCIEDLAJĄCYCH CHARAKTER I DUSZĘ NASZYCH KLIENTÓW. W NASZEJ OFERCIE MAMY: PROJEKTOWANIE WNĘTRZ, HOME STAGING, STYLIZACJA WNĘTRZ, DORADZTWO PRODUKTOWE. ZAPRASZAMY TEŻ DO WSPÓŁPRACY FIRMY MAJĄCE W SWOJEJ OFERCIE MEBLE, ARTYKUŁY DEKORACYJNE, OŚWIETLENIE I INNE Z ZAKRESU WYPOSAŻENIA WNĘTRZ.