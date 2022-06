Firma "Rakstal - Bramy i ogrodzenia" zajmuje się produkcją, montażem oraz serwisem bram i ogrodzeń. Naszą ofertę kierujemy do klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych tj.: firm produkcyjnych, deweloperów, firm budowlanych, właścicieli hal i magazynów wielkopowierzchniowych oraz lotnisk. Nasze bramy cechuje najwyższa jakość materiałów użytych do produkcji, odporność na działanie czynników zewnętrznych oraz niezawodność. Do zamówionych bram montujemy niezawodną automatykę znanych i cenionych firm: Came, Beninca, Elka.

W naszym zakładzie wykonujemy: bramy przesuwne, bramy skrzydłowe, bramy w systemie mieszanym (skrzydłowo-przesuwne), bramy przesuwne przemysłowe (o dużym świetle wjazdu) oraz pasujące do nich ogrodzenia: panelowe i palisadowe, jak również ogrodzenia z siatki. Materiały, z których wykonujemy ogrodzenie to: stal, stal ocynkowana, aluminium, stal nierdzewna.

Bramy wykonujemy pod konkretne wymiary oraz na indywidualne zamówienie klienta, dlatego nie posiadamy katalogu gotowych bram i ogrodzeń. W zamian za to na naszej stronie www prezentujemy wykonane dla klientów egzemplarze, które znajdują się w zakładce Realizacje, jak również przygotowaliśmy na firmowym blogu wpis z przykładowymi realizacjami bram przesuwnych i skrzydłowych. Zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym, z przyjemnością wycenimy dla Państwa bramę i doradzimy najlepsze rozwiązania.