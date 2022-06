PL

NatureBed powstało z miłości do natury i troski o zdrowie. Z potrzeby powrotu do korzeni, fascynacji prostymi formami i ponadczasowymi rozwiązaniami. Z szacunku dla wiedzy przodków i chęci obcowania z dobrej jakości materiałami. W łóżku czy przy stole, chcemy aby Nasze produkty zapewniały Wam komfort i przyjemność z użytkowania, korzystnie wpływały na Wasze samopoczucie i zdrowie, ale również były miłe dla oka. Chcemy odmieniać Wasze sypialnie, dodając im unikalny, nonszalancki klimat. Kolory Naszych tkanin zostały tak dobrane, aby pięknie komponowały się ze sobą. Chcemy, abyście poczuli się wyjątkowo w Waszych łóżkach, uciekając przed zgiełkiem codziennego życia.

EN

NatureBed was created out of love for nature and care for health; from the need to return to our roots and a fascination with simple forms and timeless solutions; out of respect for our ancestors` knowledge and willingness to deal with good quality materials. In bed or at the table, we want our products to provide you with comfort and enjoyment, have a positive effect on your well-being and health, but also be pleasing to the eye. We want to transform your bedrooms, giving them a unique, nonchalant atmosphere. The colours of our fabrics have been chosen so that they blend in beautifully with each other. We want you to feel exceptional in your beds, escaping from the hustle and bustle of everyday life.