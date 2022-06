Jesteśmy producentem dźwiękoizolacyjnych budek telefonicznych do biur pod marką HaloBudka.

Mamy na swoim koncie wiele realizacji na terenie całego kraju. Cieszymy się dużym uznaniem ze strony dotychczasowych Klientów co jest dla nas najlepszym wynagrodzeniem za ciężką pracę :) Jesteśmy stosunkowo niewielkim producentem, dzięki czemu mamy elastyczne podejście do każdego projektu, krótkie terminy realizacji oraz utrzymujemy koszty w ryzach, co wpływa na atrakcyjne ceny naszych rozwiązań.

Z naszego doświadczenia wynika, że dla klientów najważniejsze cechy budek to wysoki poziom wyciszenia oraz wysoka jakość wykonania. Budki HaloBudka restrykcyjnie spełniają te wymogi. Najważniejsza jest dla nas wysoka jakość oferowanych produktów, a co za tym idzie zadowolenie Klienta.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi dotychczasowymi realizacjami a także zapraszamy do kontaktu:)