NOWA-FORMA JAROSŁAW JOŃCZYK

Realizujemy kompleksowe projekty wnętrz prywatnych i publicznych, dopasowując aranżacje wnętrz do wybranej koncepcji stylistycznej i kompozycyjnej. Wykonujemy wizualizacje 3d odwzorowujące realistyczną rzeczywistość z wykorzystaniem dostępnej bazy wyposażenia. Doradzamy w szerokim zakresie obejmującym dekoracje i aranżacje wnętrz. Wszelkie prace we wnętrzach wykonujemy z najwyższą dbałością, o jakość i detale. Projektujemy meble dostosowane do indywidualnych potrzeb, w wybranym

stylu, kolorze i materiale. Pamiętamy o najwyższej jakości, funkcjonalności oraz trwałości. Oferujemy nadzory autorskie oraz nadzory nad całą inwestycją.