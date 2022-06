Parmax to firma produkująca drzwi zewnętrzne , wykorzystująca najnowocześniejsze technologie, wyprzedzająca designerskie trendy i co najważniejsze, ciesząca się olbrzymim uznaniem wśród klientów. Swój prestiż zawdzięcza pedantycznej dbałości o najdrobniejsze detale i precyzji wykonania. Estetyczna elegancja przyciąga spojrzenia, lecz to, co niewidoczne dla oczu – trwałość, funkcjonalność, energooszczędność – jest równie istotne dla doświadczonych ekspertów, którzy nieustannie troszczą się o najwyższą jakość naszych produktów.

Drzwi zewnętrzne

Drzwi zewnętrzne są zaproszeniem do domu i odzwierciedleniem jego architektonicznego charakteru. Preferowany przez nas styl to połączenie tradycyjnej elegancji z elementami współczesnego wzornictwa. Nowoczesne formy szkła zatopione w naturalnym, szlachetnym drewnie tworzą niesamowity efekt, któremu można nadać miano innowacyjnej klasyki. Doskonale wkomponowane akcesoria, chowane zawiasy, ręczne, precyzyjne wykończenie naszych drzwi stanowią o ich gustownej prezencji. Dodatkowym atutem wyrobów jest trwałość tego piękna, którą zapewnia technika pięciopowłokowego malowania lakierami. System ten chroni powierzchnię przed zadrapaniami i powstawaniem tłustych plam w okolicach klamki, utrwalając pierwotny wygląd drzwi oraz zatrzymując go na długie lata.

Parmax posiada w swojej ofercie szeroki wachlarz perfekcyjnie wykonanych drzwi zewnętrznych, charakteryzujących się oryginalnym wzornictwem, z tradycyjnych i egzotycznych gatunków drewna, troszcząc się o to, aby gusta nawet najbardziej wymagających klientów zostały zaspokojone.

Dlaczego nasze drzwi?

Wyjątkowe parametry izolacyjne, energooszczędność (drzwi grubości 100 mm) oraz elementy chroniące przed przemarzaniem i przewiewaniem nie pozwalają na przenikanie chłodnego powietrza, jednocześnie zatrzymując ciepło wewnątrz domu. Jest to rozwiązanie idealne zarówno dla osób oszczędnych jak i dla tych dbających o środowisko. W dzisiejszych czasach świadomość ekologiczna jest bardzo wysoka, a drzwi produkowane przez nas są trafną odpowiedzią na rodzące się z niej potrzeby. Dzięki stosowaniu najnowszych technologii i najlepszych w swojej klasie gatunków materiału osiągamy produkty najwyższej jakości.

Drzwi zewnętrzne to nie tylko estetyczny element dopełniający wizerunek domu, ale także jego bariera ochronna. Nasze drzwi zostały wyposażone w szereg modułów zabezpieczających przed niechcianymi gośćmi. Zamek listowy automatic 3-punktowy, długa listwa zaczepowa, bolce antywyważeniowe, szyba antywłamaniowa, dwuczęściowe rygle – w firmie Parmax bezpieczeństwo na najwyższym poziomie to standard.

Korzystając z dobrodziejstw najnowocześniejszych technologii, oferujemy także czytniki linii papilarnych jak również klawiatury kodowe. Jest to bez wątpienia najpewniejsze i najbardziej innowacyjne zabezpieczenie dla domu dostępne na polskim rynku.

Kreujemy nową wizję drzwi i nowy standard bezpieczeństwa. Łączymy design

klasyczny ze szczyptą nowoczesności, nowatorstwo stali szlachetnej z naturalnym dostojeństwem drewna oraz korzyści dla domu z dobrem środowiska, uzyskując wyroby najwyższej próby. Troska o satysfakcję klientów jest naszym głównym priorytetem, a jego realizacja jest potwierdzona stale powiększającym się ich gronem.