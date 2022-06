Firma Meble Art Design zajmuje się sprzedażą i renowacją mebli antycznych. Wykonujemy również kopie mebli i meble na zamówienie.

Jesteśmy firmą rodzinną dla której praca z antykami jest pasją. Możemy pochwalić się bogatym i wieloletnim doświadczeniem zarówno w sprzedaży mebli jak i renowacji. Jesteśmy dostawcami mebli dla wielu renomowanych sprzedawców jak i klientów indywidualnych. Nasza profesjonalna renowacja zyskała zaufanie i uznanie wielu naszych klientów oraz instytucji. Możemy pochwalić się udziałem w renowacji wspaniałej stolarki wyjątkowych historycznych obiektów Szczecińskich m.in. Zamku Książąt Pomorskich czy Willi Lentza. Nasze meble są obecne na scenie Teatru Polskiego w Szczecinie. Nasze meble sprowadzamy z różnych rejonów Europy. Staramy się aby nasza oferta była zróżnicowana tak aby zadowolić miłośników starych mebli o różnych upodobaniach. W naszej ofercie znajdą Państwo meble reprezentujące różne style w meblarstwie począwszy od wieku XVIII a kończąc na latach 60/70 XX wieku. Wśród mebli przez nas oferowanych znajdą państwo m.in najbogatszą wśród polskich sprzedawców ofertę oryginalnych antyków sprowadzanych z Francji. W naszym sklepie znajdą Państwo liczną i różnorodną ofertę pieczołowicie odrestaurowanych mebli, które są od razu gotowe do wstawienia w Państwa domach. Wyspecjalizowaliśmy się również sprzedaży antyków oczyszczonych ze starych powłok. Dzięki temu macie Państwo możliwość zakupu pięknie prezentującego się mebla z odsłoniętym starym i szlachetnym drewnem. Można taki mebel wstawić do domu ( ewentualnie zabezpieczyć tak żeby zachować niezmieniony kolor drewna) lub wykończyć w dowolnej technice dzięki czemu istnieje możliwość zaaranżowania mebla idealnie pasującego do Państwa wnętrz. Sprzedajemy również meble w oryginalnym dobrze zachowanym stanie ( z niewielkimi śladami użytkowania) , w pełni wartościowe pod względem użytkowym. W naszej ofercie znajdą Państwo również meble wymagające odświeżenia lub renowacji. Na takich meblach można wykonać dowolne prace dzięki czemu istnieje możliwość przerobienia mebla, dowolnego wykończenia lub zmiany koloru w zależności od Państwa potrzeb. Posiadamy bardzo bogatą ofertę i w związku z tym nie wszystkie nasze meble są wystawiane w sklepie internetowym. Jeśli szukacie mebli a nie znaleźliście tego wymarzonego w ofercie sklepu prosimy o kontakt może mamy taki w naszym magazynie.