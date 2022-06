Witam,

jestem absolwentką Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Prowadzenie własnej firmy jest dla mnie kolejnym krokiem ku rozwijaniu swoich pasji oraz pracą w obszarze, który daje mi ogromną satysfakcję i spełnienie. Moja praca jest pracą dla innych ludzi. Dobrze wiem, jak ważne jest dla mnie posiadanie takiego miejsca, w którym czuję się naprawdę dobrze, wiem również, że każdy z nas jest inny i ma swoje indywidualne potrzeby. Dla mnie oznacza to za każdym razem nowe wyzwanie, by potrzeby te odkryć i stworzyć taką przestrzeń, w której mój Klient odnajdzie to, co dla niego ważne i najlepsze. Wraz z moim Klientem obieram wspólny cel, dlatego uważam, że dobre poznanie Klienta i nawiązanie otwartej i szczerej relacji w obszarze współpracy jest fundamentem sukcesu i od tego etapu rozpoczynam swoją pracę. Pierwsze kroki współpracy kieruję również na zbudowanie zaufania u mojego Klienta, gdyż tak jak w wielu innych zawodach, w których korzystamy z pomocy innych, mój Klient opiera się na mojej wiedzy i doświadczeniu, powierzając mi coś własnego.

Zapraszam do współpracy,

Lidia Sarad