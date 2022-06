2arch architektura

Nasza pracownia działa nieprzerwanie od 2011, wcześniejsze doświadczenia w zawodzie architekta zdobywaliśmy od 2004 pracując w dużych wrocławskich biurach architektonicznych. Przez tych kilkanaście lat wykonaliśmy bardzo dużą ilość projektów z różnych dziedzin architektury i designu nie zawężając swojego pola działania do konkretnego typu obiektów. Dla nas architektura to pasja a każdy projekt jest kolejnym, nowym wyzwaniem nie zależnie od jego wielkości i typu. Nie ma dwóch takich samych projektów, zawsze stawiamy na rozwój i podejmujemy różne wyzwania które często są na pograniczu architektury. Nie zależnie czy Inwestor przychodzi do nas z planem budowy hali produkcyjnej, domu jednorodzinnego czy potrzebuje projektu logo, zawsze jesteśmy w stanie zachować wysoki poziom usługi. Nasza praca i nierzadko skomplikowane projekty (zarówno pod względem technicznym jak i proceduralnym) nieustanie mobilizują do poszukiwania nowych, często nieoczywistych rozwiązań dostosowując projekty czy wstępne pomysły do wymagań przepisów prawa, wytycznych Inwestora, oraz zmieniającej się technologii. Wszystkie projekty wykonujemy w technologii 3D (modelowanie BIM), pracownia posiada licencje na oprogramowanie Graphisoft Archicad, Lumion oraz Cinema4D. Dla klienta przekłada się to na rozszerzone możliwości prezentacji projektu – oprogramowanie oraz technika wykonania projektów pozwala na wirtualne spacery po projektowanych budynkach / wnętrzach zarówno na monitorze komputera jak w technologii VR (okulary wirtualnej rzeczywistości)

