LESINSKA CONCEPT – PREMIUM DESIGN STUDIO Doświadczona, dynamiczna, nowatorska pracowania projektowa z Polski. Pracownia założona przez duet Zuzannę Lesińską-Piskulską i Eryka Piskulskiego. Ona-szalona artystka, twórcza, koncepcyjna i kolorowa osobowść, dbająca o szczegóły. On bardziej zasadniczy, techniczny, racjonalny i skromny ze skrupulatnym okiem do szczegółów, wizjonerski. Oboje tworzą idealny yin & yang designu. Projektują w różnorodnej stylistyce zwracając uwagę na najmniejsze detale, formę i kompozycję. Jednocześnie poszukują najbardziej innowacyjnych rozwiązań. Ich ZAŁOŻENIE to traktować każdy projekt indywidualnie, autorsko, szanując duszę i odmienną osobowość każdego klienta. KONCENTRUJĄ się na funkcjonalności, jakości, i oryginalności i projektów, marek i materiałów, z których korzystają. PONADCZASOWOŚĆ to co określa ich autorskie projekty.

LESINSKA CONCEPT – PREMIUM DESIGN STUDIO

Experienced, dynamic & open-minded design studio from Poland. Formed by duo of Zuzanna Lesinska-Piskulska and Eryk Piskulski. She-bubbly, creative, conceptual and colorful with attention to detail. He-more reserved, technical, rational and modest with a scrupulous eye to detail. Both form the perfect yin & yang of design. Designing in all styles, they pay attention to smallest detailes and overall composition. At the same time looking for the most innovative solutions. THE PRIDE resides in approaching every project individually, respecting the soul and distinct personality of our every client. KEY FOCUS lies in the funcionality, quality & originality of their projects, brands and materials they use. TIMELESS is what defines their complex designs.