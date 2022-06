Wszystko, co chcemy Państwu zaprezentować wyrosło z naszego osobistego doświadczenia. Jesteśmy rodzicami 4 chłopców w wieku od 1 miesiąca do 5 lat. Wszystkie rzeczy które produkujemy powstały, ponieważ były nam potrzebne. Potrzebowaliśmy rzeczy pięknych i niepowtarzalnych. Dlatego też dbamy o estetykę naszych wyrobów. Nie jest to seryjna produkcja, wiele prac jest wykonywanych ręcznie. Dekory również malujemy a nie drukujemy. Potrzebowaliśmy rzeczy trwałych i funkcjonalnych. Dlatego produkujemy je z twardego drewna bukowego. Wymyśliliśmy również łóżeczko-kołyskę, która służy dłużej, a ostatnio znalazła zastosowanie jako ławeczka do siedzenia.Potrzebowaliśmy mebla o niestandardowych wymiarach. Z racji małej ilości miejsca standardowe łóżeczka nam się nie mieściły, a kołyski dostępne na rynku wydawały się zbyt małe. Dlatego naszym firmowym rozmiarem jest 50x90cm. Nie za małe, nie za duże lecz w sam raz!Jesteśmy wygodni…… i lubimy mieć wszystko w komplecie. Dlatego do każdego produktu dołączamy materac i prześcieradło. W ofercie znajdują się również komfortowe materace marki Hevea i wyjątkowa pościel szyta specjalnie dla nas. Bezpieczeństwo naszych dzieci to sprawa priorytetowa!Dlatego produkujemy meble zgodnie z normą europejską PN-EN-1130 i malujemy je bezpiecznymi farbami spełniającymi normę ”bezpieczeństwo zabawek”.Lubimy, gdy możemy sobie coś pozmieniać, wybrać czy dostosować. Dlatego nikogo nie ograniczamy :). Czasem realizujemy naprawdę zwariowane pomysły! Aleksandra i Piotr

Rodzice Tadzia, Stasia, Jurka i Kazia.