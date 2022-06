Założeniem Audio Planet jest produkcja ekskluzywnych kolumn głośnikowych o jakości i brzmieniu bliskim doskonałości w swojej klasie cenowej. Łączymy pasję, wiedzę i profesjonalizm, aby stworzyć jakość, styl i harmonię brzmienia i piękna. Ofertę kierujemy do Klientów oczekujących najlepszego brzmienia połączonego z wyrafinowaniem wykonania. Zaawansowane brzmieniowo produkty naszej firmy mogą także stać się wydarzeniem wizualnym w Państwa domach, mieszkaniach, czy firmach. Zespolenie z istniejącym wnętrzem lub stworzenie niepowtarzalnego jego akcentu to nasze drugie założenie. Im trudniejsze wyzwanie, tym większa nasza motywacja.

W naszej ofercie znajdują się kolumny o szerokim spektrum designerskim – od modeli o antycznych kształtach do najbardziej futurystycznych form. Zawsze jednak na pierwszym miejscu są dźwięk i jego jakość.

Zbudowaliśmy 14 modeli kolumn. Dwa dodatkowe modele są na ukończeniu. Stanowią one bazę wyjściową do produkcji kolumn na zamówienie. Chcemy pokazać nasze możliwości i potencjał, a oferta została tak przemyślana, aby zadowolić nawet najbardziej wymagających klientów. Brzmieniowo wszystkie zestawy różnią się od siebie. Każdy model ma swój charakter i cechy. Nie planujemy tworzenia kolejnych klonów pod różnymi nazwami.

Zaczęliśmy od Tau Ceti, Tebe i Dune. To pierwsze modele naszych kolumn. Monolith, Naboo, Triangle i Nebula pokazują jak różne mogą być kolumny. Mogą zaskakiwać i rywalizować brzmieniem i wyglądem. Do budowy używamy różnych materiałów. Jest drewno, mdf, drewniane sklejki i szkło. Planujemy użyć kamienia. Alien 5/4, będzie miał mniejszego “brata”. Kształty, które proponujemy to nie tylko design, ale też środowisko dla przetworników, które brzmią inaczej w naszych kolumnach. Wielu docenia nasze prace, a kolumny grają nie tylko w Polsce. To motywacja do dalszych wysiłków. Kończymy więc prace nad projektami “Tower” jako potężnej kolumny podłogowej a do końca 2019 roku powstaną Tau Ceti II i cała seria czterech modeli Phobos, w tym dwa modele kolumn typu monitor. Nasze przesłanie to: Brzmienie dla Muzyki – Kolumny dla Wymagających.