W branży wyposażenia obiektów gastronomicznych TANAKE jest firmą rozpoznawaną przez wielu inwestorów. Dzieje się tak głównie w związku z bardziej znaczącymi realizacjami (np. dla międzynarodowych sieci hotelowych). Mniej znane są drobniejsze ze zrealizowanych przez nas projektów a jest to liczna grupa uruchomionych kuchni.Prowadzimy działalność w zakresie projektowania, dystrybucji sprzętu oraz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych.

Silna pozycja naszej firmy na rynku to także rezultat podnoszenia jakości naszej oferty i systemu współpracy z klientami. Dzięki takim działaniom często stajemy się stałym partnerem dla naszych klientów. Silna i stabilna kondycja finansowa naszej firmy to dla klientów gwarancja bezpieczeństwa prowadzenia inwestycji i potwierdzenie zaufania jakim obdarzają TANAKE.