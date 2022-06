EcoTeak Kompozyt Drewa

Firma EcoTeak od 2009r. zajmuje się produkcją oraz dystrybucją kompozytu drewna. W tym czasie staliśmy się jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek na rynku polskim oferującą kompleksowe rozwiązania z kompozytu drewna. Analizując potrzeby rynku i zwiększając gamę produktów i usług dbamy o zaspokojenie potrzeb i oczekiwań naszych Klientów. Staramy się zapewnić stałą dostępność proponowanych przez nas produktów, szybką dostawę, fachowe doradztwo oraz profesjonalne wykonawstwo. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie, sugerując optymalne i fachowe rozwiązania. Wszystkie sprzedawane przez nas produkty są opatrzone zastrzeżonym znakiem handlowym "EcoTeak". Dzięki powyższym zaletom rozpoczynacie Państwo współpracę z firmą godną zaufania i nabywacie produkty, które spełnią wasze najwyższe oczekiwania. Misją naszej firmy jest wdrożenie oraz propagowanie innowacyjnych sposobów w budownictwie i architekturze, a łącząc nowoczesną technologię z ekologią przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego. EcoTeak to najnowsza i najlepsza alternatywa dla drewna budowlanego. Gwarancją świadczenia usług na najwyższym poziomie jest nasz zespół. Wciąż staramy się podnosić kwalifikacje naszego personelu, zarówno w zakresie znajomości produktu jak również wysokiego poziomu obsługi Klienta.