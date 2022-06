Czy Oświetlenie ma znaczenie?

Nawet sobie nie wyobrażaj jak byłoby miło, gdy wracając do domu po otwarciu drzwi od razu rozświetliło się światło w przedpokoju, po kilku sekundach światło w salonie. Jednocześnie włączyłby się sprzęt audio. To tylko niektóre komfortowe udogodnienia, które możesz zamówić do swojego domu. Oprócz inteligentnych rozwiązań jak system Fibaro, proponujemy głównie oświetlenie sklepów, biur, hoteli i domów. Od ponad 11 lat pracujemy z najlepszymi architektami i projektantami wnętrz, dzięki czemu we wnętrzach naszych klientów pojawiają się ciekawe i nietuzinkowe lampy. Korzystając z oferty ponad 130 zaufanych producentów mamy szeroki wybór oświetlenia do prawie każdego miejsca w Twojej inwestycji. Możesz u nas spotkać takie marki jak: Vistosi, Estiluz, Savoy, FLOS, Fontana Arte, Axo Light, Lira Lighting, Linea Light, Chors, Ramko, BPM i wiele innych. 80% naszych klientów pochodzi z polecenia, co świadczy o zaufaniu do nas jako ekspertów w oświetleniu. Zaufanie klientów potwierdza również fakt, że zostaliśmy Laureatem Konkursu Orły Oświetlenia 2019.