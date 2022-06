Firma 3TOP specjalizuje się w projektowaniu wnętrz i produkcji mebli na wymiar. Wyróżnia nas dokładność, terminowość i dopasowanie się do potrzeb Klienta. Model działania, który wypracowaliśmy opiera się na zaufaniu i współpracy z Klientem, dzięki czemu projektowane przez nas wnętrza i meble mają unikalny charakter.

Projektowanie mebli i wnętrz to pasja, którą ukierunkowaliśmy na sprostanie potrzebom najbardziej wymagającego Klienta. W ofercie firmy 3TOP znajdują się: aranżacja wnętrz, projekt zabudowy meblowej, produkcja mebli na wymiar, prace budowlane i wykończeniowe w ramach projektu. Wykonujemy zabudowy meblowe zarówno do domów, mieszkań i apartamentów, jak i do biur, sklepów, galerii handlowych oraz klubów sportowych. Jesteśmy otwarci na współpracę przy realizacji niestandardowych zamówień.

Z każdym kolejnym miesiącem firma 3TOP może pochwalić się nowymi realizacjami projektów, a grono zadowolonych ze współpracy z nami Klientów stale rośnie, co jest potwierdzone referencjami.

Sześć kroków z 3TOP:

1. Poznanie oczekiwań i wizji Klienta

2. Ocena stanu danej inwestycji

3. Określenie budżetu i wyznaczenie horyzontu czasowego realizacji inwestycji

4. Przygotowanie projektu

5. Konsultacje z Klientem

6. Realizacja projektu