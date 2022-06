Pogotowie Projektowe Aleksandra Michalak

Pogotowie Projektowe powstało z myślą o osobach, które nie mają głowy do zajmowania się tworzeniem ładnej i funkcjonalnej przestrzeni życiowej, sprzyjającej dobremu samopoczuciu i rozwojowi. Wykonujemy i realizujemy projekty wnętrz prywatnych, jak również publicznych - każde wyzwanie jest dla nas nowym rozdziałem, w który wchodzimy z wdzięcznością dla tego, kto nam zaufał i powierzył tak ważne zadanie. Nie ograniczamy się do jednego stylu, czy kolorystyki - mieliśmy przyjemność pracować z osobami o różnych gustach i zainteresowaniach, co zawsze jest dla nas wartością dodaną do projektu. Lubimy różnorodność i inspirujących ludzi, dzięki którym projekty są indywidualne i niepowtarzalne.



Naszym priorytetem jest klient i stworzenie dla niego idealnej przestrzeni życiowej. Zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych wyrozumiałą i efektywną współpracą, która zaowocuje wnętrzem dostosowanym do indywidualnych potrzeb i gustów.