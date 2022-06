DomRustykalny.pl

Orientalne lampy z Maroka.

Lampy w stylu orientalnym, inspirowane kulturą Maroka, Mauretanii i krajów arabskich wniosą powiew egzotyki do każdego wnętrza. Występują w tysiącu i jeden modeli i kolorów, a każda z nich jest niepowtarzalna. Świetnie nadają się do mieszkań, kameralnych restauracji czy klubów, sprawdza się również jako niebanalny prezent. Wykonane są ręcznie według klasycznych regionalnych wzorów ze sztancowanych metali - patynowanej blachy, mosiądzu oraz „rdzawego” żelaza. Nastrojowe światło zawdzięczają wstawkom z różnokolorowego szkła i perforacjom. Poprzez wykorzystanie różnych rodzaju szkła: witrażowego, reliefowego, ornamentowanego lub mlecznego, światło każdej z lamp kreuje inny nastrój: od radosnego po bardziej mroczny i tajemniczy. Lampy z Maroka można montować u sufitu lub na ścianie za pomocą haków. Przeznaczone są zasadniczo do oświetlenia elektrycznego, ale niektóre z modeli mogą służyć również jako oprawa świecy. Ich wysokość wynosi między 37 a 55 cm, a w szczególnych przypadkach nawet do ok 100 cm. Marokańskie lampy wiszące nie pochodzą z masowej produkcji, są wykonywane ręcznie i powinny być traktowane jako unikatowe wyroby rzemiosła artystycznego. Wyposażenie elektryczne oraz łańcuch nie są wliczone w cenę i nie dołączamy ich do przesyłki.