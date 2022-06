Sklep internetowy Sonpol.eu.

Nasz asortyment jest asortymentem do mieszkania, biura, hotelu, czy do ogrodu.

Główną kategorią są meble, czyli meble typu lustra dekoracyjne, podnóżki biurowe pod nogi, komody, stoliki nocne, czy konsole. Jesteśmy dystrybutorami firm meblowych Dekort, Simler, ArteHome, Home Glass.

Drugą kategorią jest oświetlenie, kryształowe oraz oświetlenie w stylu angielskim. Wyposażamy teatry, pałace, sklepy w nowoczesne, stylowe oświetlenie. Współpracujemy z firmami Elstead Lighting, Feiss, Hinkley, Sotto luce.

Na lato do ogrodu polecamy meble Lafuma, Wysokiej klasy leżaki, fotele, stoły, leżanki. Leżaki lafuma są często wykorzystywane w refleksologii, masażu stóp. Wszystkie meble, leżaki Lafuma są grawitacyjne, czyli z pozycji siedzącej przechodzimy do pozycji leżącej. Fotele do refleksologii, jak i do odpoczynku po całym dniu w pracy.