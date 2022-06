KRISPOL Sp. z o.o. jest wiodącym europejskim producentem bram i

stolarki otworowej. Spółka jest obecna w branży budowlanej od prawie 30 lat. Oferuje kompleksowe, nowoczesne rozwiązania dla domu i przemysłu, w tym bramy, okna, rolety i drzwi.

Obraliśmy za cel tworzenie rozwiązań dopasowanych do konkretnych potrzeb klientów. Od zawsze łączyliśmy ze sobą doskonałą jakość, bezpieczeństwo i elastyczność, której brakowało w ofercie konkurencji. Była to odważna decyzja, wymagająca determinacji i konsekwencji. Oferta produktów firmy zwiększała się z roku na rok, a jej rozwój był od 2003 roku wielokrotnie dostrzegany i nagradzany. Do dziś realizujemy swoje plany, chcąc być bliżej potrzeb klientów i ich wizji idealnego domu.

Zbudowaliśmy 2 najnowocześniejsze fabryki. Uzyskaliśmy niezbędne certyfikaty. Powstała sieć sprzedaży oraz Sieć salonów stolarki KRISHOME [www.krishome.pl]. Staliśmy się liderem standardów obsługi klienta rozumianej, jako partnerska współpraca i zaufanie. Przez lata inwestowaliśmy w rozwój i szkolenia pracowników oraz Partnerów Handlowych. Dzięki nim nasi klienci otrzymują, oprócz profesjonalnego doradztwa, możliwość współprojektowania produktów. Możemy dziś powiedzieć, że efekty naszej pracy to połączenie najwyższej jakości, profesjonalizmu i wyobraźni klientów.