Firma DAKEL zajmuje się kowalstwem architektonicznym oraz artystycznym. W ciągu 30 lat

wykonaliśmy tysiące ozdobnych bram, furtek, ogrodzeń, balustrad zewnętrznych i wewnętrznych, mebli… Braliśmy udział w renowacji zamku we Francji, grodziliśmy luksusowy hotel w Szwecji, wykonaliśmy bramę Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego… Realizujemy zlecenia na terenie całej Europy, m.in. w Niemczech, Szwecji, Danii, Austrii, Francji, na Węgrzech…

Większość naszych realizacji to projekty indywidualne z dopasowaniem do charakteru budynku i otaczającej go architektury. Naszym Klientom zapewniamy kompleksową obsługę – od projektu po montaż. W naszej ofercie mamy mnóstwo wzorów własnych i ciągle opracowujemy nowe, również we współpracy z Klientami. Nasze autorskie pomysły to m.in.: motywy winogron, żołędzi, rozkwitających kwiatów, pękniętych kasztanów… We współpracy z naszą wzorcownią powstały stalowe żurawie do ogrodu, kapliczki, elementy wystroju wnętrz, takie jak stoły, krzesła, szafki na wina, świeczniki…